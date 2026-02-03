Trotz gesunkener Verkaufszahlen bleibt Thüringen beim Bierabsatz stabiler als andere Länder. Wie das Statistische Bundesamt die Entwicklung bewertet.

In Thüringen sind im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen Hektoliter Bier abgesetzt worden. (Symbolbild)

Wiesbaden/Erfurt - Der Thüringer Biermarkt ist im vergangenen Jahr geschrumpft - allerdings weniger stark als in anderen Bundesländern. Mit mehr als zwei Millionen Hektolitern lag der Absatz im Freistaat 1,4 Prozent unter dem des Vorjahres, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.

Das ist bundesweit der geringste Rückgang. Am stärksten brach der Bierabsatz in Hessen mit einem Minus von 12,8 Prozent ein. In ganz Deutschland wurden 2025 rund 78 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt und damit sechs Prozent weniger als 2024.

Der Bierabsatz in Deutschland geht schon seit 1994 - damals lag der Absatz bei 11,5 Milliarden Litern - mit leichten Schwankungen zurück, die strukturellen Gründe bleiben die gleichen: Deutschlands Gesellschaft wird im Durchschnitt immer älter, und Trends zum gesünderen Lebensstil sind ungebrochen.

Nach Einschätzung des Deutschen Brauerbunds bekommen die Brauereien ähnlich wie Handel und Gaststätten nun zusätzlich die massive Konsumzurückhaltung der Verbraucher zu spüren.