Die Auftragslage der Thüringer Baubranche bleibt angespannt: Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Bestellungen deutlich zurück. Was der Branchenverband jetzt fordert.

Erfurt - Die Thüringer Baubranche kommt nicht aus der Krise. In den ersten acht Monaten dieses Jahres nahmen Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten Aufträge in Höhe von rund 1,44 Milliarden Euro an, wie der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen mitteilte. Das waren 16,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

„Wir vermissen die auf allen politischen Ebenen versprochene investive Dynamik gerade in der Infrastruktursanierung und im Wohnungsbau“, sagte Burkhard Siebert, Geschäftsführer des Bauindustrieverbandes Hessen-Thüringen. Er forderte verlässliche und zeitnahe Investitionen des Bundes, des Landes und der kommunalen Ebene in Infrastruktur und Wohnungsbau sowie einfachere Vergabe- und Planungsverfahren.