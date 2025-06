Thüringen will sich zur 100. Jubiläumsauflage der Grünen Woche im kommenden Jahr als ganz besonderes Genuss- und Erlebnisland präsentieren. Aussteller könnten sich ab sofort für die geplante Thüringen-Präsentation in Berlin bewerben, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Bis zum 1. Juli hätten Unternehmen der Thüringer Land- und Ernährungswirtschaft, Regionen des ländlichen Raums sowie Tourismusakteure die Möglichkeit, ihr Interesse an einer Messeteilnahme zu bekunden.

Gerade zum 100. Messegeburtstag sollte Thüringen seine Stärken als Agrar-, Ernährungs- und Tourismusland voll ausspielen, betonte Landwirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU). Für die Agrar- und Ernährungsbranche sei und bleibe die Messe die wichtigste Plattform, um ihre Produkte und Angebote einem internationalen Fachpublikum zu offerieren.

Bratwürste und Kloßpommes - Messeverkostungen

Zur Grünen Woche werden vom 16. bis 25. Januar 2026 rund 300.000 Besucher und 1.400 Aussteller aus aller Welt erwartet. In diesem Jahr war der Freistaat auf der Grünen Woche mit 53 Ausstellern vertreten. Am Gemeinschaftsstand in Halle 20 stellte sich die Land- und Ernährungswirtschaft mit Informationen, Produkten und Verkostungen vor.

Neben Klassikern wie Bier, Bratwurst und Klößen konnten die Besucher unter anderem Spezialitäten aus Thüringer Hofläden und Regionen probieren und sich über das Tourismusland Thüringen informieren. Die Aussteller aus dem Freistaat verkauften in diesem demnach unter anderem 3.500 Portionen Kloßpommes, 22.500 Bratwürste, 13.800 Liter Getränke und 7.200 Portionen Eis an die Messegäste.