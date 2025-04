Thüringen will Familien das Leben per App erleichtern

Erfurt - Ein Ausflug ins Schwimmbad, ein Kita-Platz für den Nachwuchs oder Informationen zum Mehrgenerationenwohnen: All das sollen Thüringer Familien künftig per App suchen können. Wie das aussieht, hat Thüringens Familienministerin Katharina Schenk (SPD) am Montag in Erfurt vorgestellt.

Die Anwendung, die Informationen zu zahlreichen Angeboten an einem Ort bündeln soll, sei aus Sicht der SPD-Politikerin ein Baustein auf dem Weg Thüringens zum familienfreundlichsten Bundesland - einem erklärten Ziel im Koalitionsvertrag der Thüringer Brombeer-Regierung. Sie soll demnach ab dem 1. Mai für Apple- und Android-Geräte verfügbar sein.

App richtet sich an Familienmitglieder bis ins Seniorenalter

Das Angebot richte sich an Familienmitglieder bis ins Seniorenalter: „Familie ist für uns ein großer Begriff - überall da, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Und da zählen natürlich auch alle Leute dazu, die sich einfach im Familienverbund wohlfühlen“.

Nicht nur touristische Ziele und Freizeitangebote, sondern auch Beratungs- und Unterstützungsangebote und Ratgeber zu Antragsverfahren sollen mobil über Smartphones und Endgeräte an einem Ort auffindbar sein. Die Daten kommen aus bereits bestehenden Online-Portalen, aber auch von Anbietern, die sich dafür auf einer eigens eingerichteten Webseite registrieren können. Bislang hätten bereits fast 300 Anbietende ihr Interesse bekundet.

Künftig solle die App zudem schrittweise um neue Funktionen erweitert werden. Unter anderem seien die Einbindung externer Online-Shops und elektronischer Ticketsysteme geplant, erklärte die Ministerin. Auch die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen und Antragsverfahren solle künftig geprüft werden, hieß es weiter. Zunächst müsse sich die App aber als Angebot etablieren.

Land will sechs Millionen Euro bis Ende 2027 investieren

Bislang hat Thüringen 3,3 Millionen Euro in das Projekt investiert, sagte Katharina Schenk. Einschließlich Pflege, Wartung und öffentlichkeitswirksamer Bewerbung der Thüringer Familien-App sind nach Angaben der SPD-Politikerin bis Ende 2027 Investitionen von insgesamt sechs Millionen Euro geplant.

Das Projekt der kostenfreien Familien-App war bereits von der rot-rot-grünen Vorgängerregierung in Thüringen gestartet worden. Ursprünglich sollte sie bereits im Sommer 2021 für Thüringer Familien nutzbar sein, hatte sich aber immer wieder verzögert.