Ab Mittwoch will der Marburger Bund kommunale Kliniken in Deutschland bestreiken. Thüringer Kliniken sind nicht betroffen. In Grenzregionen muss man aber genauer hinschauen.

Erfurt - Die deutschlandweiten Streiks an kommunalen Kliniken ab Mittwoch treffen Thüringen nicht. „Wir werden in Thüringen nicht streiken“, sagte der Landeschef des Marburger Bunds, Henning Haslbeck. Im Freistaat gebe es ohnehin nur ein Haus, das direkt von dem Tarifkonflikt betroffen sei - das Krankenhaus Greiz.

Wer grenzübergreifend in Behandlung gehen möchte, muss hingegen genauer hinsehen: Sowohl in Bayern als auch in Hessen werden ab Mittwoch zahlreiche Kliniken bestreikt. Die Gewerkschaft hat mit den Häusern in der Regel Notdienstvereinbarungen geschlossen.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber hatte in den laufenden Tarifverhandlungen ein Angebot vorgelegt, das unter anderem ein Gehaltsplus von 5,5 Prozent enthält. Die Tarifkommission der Gewerkschaft wies das als unzureichend zurück.

Der Marburger Bund fordert für die bundesweit 60.000 Ärztinnen und Ärzte 8,5 Prozent mehr Geld bezogen auf ein Jahr und eine Reform von Regelungen zur Schichtarbeit. In der Tarifrunde hatte es bereits Warnstreiks gegeben. Nach Angaben der Gewerkschaft hatten sich im Dezember mehr als 90 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für einen Streik ausgesprochen.