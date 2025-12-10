Erfurt - In Thüringen wird der Klimapakt des Landes mit den Kommunen in den nächsten beiden Jahren fortgeführt. Die im Entwurf des Doppelhaushalts vorgesehenen Mittel in Höhe von 30 Millionen Euro jährlich würden dringend benötigt, um in den Landkreisen bereits geplante und neue Maßnahmen für den Klimaschutz zügig angehen zu können, erklärte der Präsident des Landkreistages, Christian Herrgott (CDU).

Mit den Projekten sollen Lern-, Arbeits- und Lebensbedingungen verbessert werden. Der Klimapakt wurde erstmals im November 2022 abgeschlossen und zuletzt im Juni 2025 für das laufende Jahr verlängert.

Mit dem Geld können Städte, Gemeinden und Landkreise etwa in den Schutz vor Hitze und Starkregen sowie in Energiesparmaßnahmen investieren. Die Kommunen entscheiden selbst, wie die Mittel eingesetzt werden. Als denkbare Beispiele hatte Herrgott zuletzt auf schattenspendende Vorrichtungen für Schulgebäude, die Begrünung von Dächern zur Kühlung oder die Deckung des Energiebedarfs von Verwaltungen durch erneuerbare Energien verwiesen.