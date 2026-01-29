Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen könnte 2028 wieder als sechstägiges Rennen starten. Die Organisatoren werben mit einer Petition um die Unterstützung der Politik.

Erfurt - Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen soll in zwei Jahren wieder als sechstägiges Radrennen stattfinden. Wie das „Freie Wort“ berichtet, soll die in diesem Jahr auf ein Eintagesrennen geschrumpfte Traditionsrundfahrt 2027 zu einer Tour über drei und 2028 schließlich über sechs Tage wachsen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine Petition im Thüringer Landtag eingereicht.

„Wir werben damit um politische Unterstützung bei der Wiederbelebung der Tour“, sagte Organisator Andreas Rudolf der Zeitung. Bis Mitte März muss sich laut des Berichts die Landesregierung zu dem Thema äußern. Wird die Petition zugelassen und werden dann binnen sechs Wochen mindestens 1500 Stimmen gesammelt, muss sich der Landtag damit auseinandersetzen.

Fehlende Förderung des Landes

Die Thüringen-Rundfahrt musste im vergangenen Jahr abgesagt werden. Hauptgrund dafür war die fehlende finanzielle Unterstützung des Landes, das 200.000 Euro an Fördermitteln wie noch im Vorjahr nicht aufbringen wollte. Kurz darauf wurde das endgültige Aus der Rundfahrt nach 36 Auflagen verkündet.

Ein wenig Hoffnung bleibt allerdings. Denn aus der Ladies Tour wird in diesem Jahr der Women Cycling Day. Das Rennen ist Teil der ProSeries des Weltverbandes UCI und soll am 21. Juni ausgetragen werden.