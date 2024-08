Erfurt - In Thüringen fahren mehr Menschen mit dem Wohnmobil in den Urlaub. Zu Jahresbeginn waren rund 16.000 dieser Fahrzeuge zugelassen und damit ein Zehntel mehr als 2023, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Thüringen habe damit den dritthöchsten prozentualen Anstieg beim Wohnmobilbestand nach Hessen (plus 13,1 Prozent) und Sachsen-Anhalt (plus 11,5 Prozent) verzeichnet. Das Landesamt bezog sich auf Daten des Kraftfahrzeug-Bundesamtes in Flensburg. Danach waren 1,3 Prozent der zu Jahresbeginn zugelassenen Pkw Wohnmobile.

Deutschlandweit waren zu Jahresbeginn rund 908.000 der rollenden Urlaubsunterkünfte zugelassen, was einem Zuwachs von 8,3 Prozent entspricht. Aus bereits vom Kfz-Bundesamt veröffentlichten Zahlen ging hervor, dass in Thüringen im Schnitt 7,5 Wohnmobile auf 1.000 Einwohner kamen. Der Freistaat liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt von 10,8 Fahrzeugen je 1.000 Einwohner.