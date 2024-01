Bei den Bauernprotesten geht es auch um die Zukunft der Landwirtschaft und wie attraktiv sie für junge Leute ist. Das Land will beim Generationswechsel in den Agrarbetrieben helfen.

Erfurt - Junge Leute, die in Thüringen einen Landwirtschaftsbetrieb aufbauen oder übernehmen wollen, können mit einer Kapitalspritze vom Land rechnen. 35.000 bis maximal 70.000 Euro gebe es als Starthilfe aus der Landeskasse, teilte das Agrarministerium in Erfurt auf Anfrage mit. Insgesamt stünden dafür in diesem Jahr 700 000 Euro zur Verfügung. Allerdings müssen sich Landwirte im Alter bis maximal 40 Jahren sputen: Bis Ende Januar könnten Anträge auf die Junglandwirteförderung gestellt werden. Aufgelegt wurde das Programm 2023.

Bei den Bauernprotesten derzeit geht es auch um die Zukunft der Landwirtschaft und wie attraktiv sie für junge Leute ist. Vielfach ist zu höhren, dass es immer schwerer werde, Nachfolger für Bauernhöfe und Agrarbetriebe zu finden.

Vielen Agrarbetrieben droht das Aus

„Wir wollen einen erfolgreichen Generationswechsel unterstützen, damit unsere Landwirtschaft in den Händen regional verankerter Landwirtinnen und Landwirte bleibt“, sagte Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke). Nach ihren Angaben ist derzeit nur für jeden dritten Betrieb eine Hofnachfolge in Aussicht. Der Frauenanteil der angehenden Betriebsinhaber liege bei nur 18 Prozent.

Beim Start des Programms im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Agrarministeriums 13 Neustarter in der Landwirtschaft mit insgesamt 812 000 Euro unterstützt. Mit neun waren das Gros Neugründer, vier übernahmen einen Betrieb, darunter war nur ein Familienbetrieb.

Finanzhilfen bis 2027 möglich

Es seien Gelder aus anderen Förderprogrammen umgeschichtet worden, um alle 13 Anträge zu bewilligen. Auch 2023 standen zunächst nur 700 000 Euro bereit. „Jede erfolgreiche Betriebsübernahme ist ein wichtiger Baustein zum Erhalt der Thüringer Agrarstruktur“, sagte die Ministerin.

Laut Ministerium wird der Start von jungen Landwirten nach bundesweiten Regeln im Zeitraum bis 2027 finanziell erleichtert. In Thüringen stünden in dem Zeitraum insgesamt 3,5 Millionen Euro bereit.

Als Junglandwirte gelten bis zu 40-Jährige, die beim Antrag auf Förderung eine Qualifikation zur Führung eines landwirtschaftlichen Unternehmens haben oder erwerben. Gründung oder Übernahme eines Betriebes dürfe zudem nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.