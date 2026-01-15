Während Windkraft bundesweit boomt, kommt Thüringen nur schleppend voran. Im vergangenen Jahr gingen zwischen Harz und Thüringer Wald nur wenige neue Windräder in Betrieb.

Berlin/Erfurt - Thüringen hinkt beim Ausbau der Windenergie den meisten Bundesländern weiter hinterher. Im vergangenen Jahr gingen im Freistaat nach Zahlen der Fachagentur Wind und Solar 13 Anlagen mit einer Leistung von 71,6 Megawatt (MW) in Betrieb. Thüringen hatte damit einen Anteil von nur 1,4 Prozent am Zubau in Deutschland.

Unter den Flächenländern rangiert Thüringen gemeinsam mit Sachsen auf dem vorletzten Platz. Weniger Windenergieanlagen gingen im vergangenen Jahr mit drei nur im Saarland ans Netz. Spitzenreiter waren Nordrhein-Westfalen mit 262 Anlagen (1.359 MW), Niedersachsen mit 209 Anlagen (1.156 MW) und Schleswig-Holstein mit 143 Anlagen (789,9 MW).

Rekorde bundesweit, Flaute im Freistaat

Bundesweit gab es 2025 den Angaben nach mit 958 neu in Betrieb genommenen Windenergieanlagen und 5.232 MW Leistung einen deutlichen Aufwärtstrend. Bezogen auf die Leistung legte der Brutto-Zubau im Vergleich zum Jahr zuvor um 58 Prozent zu.

Auch habe es im vergangenen Jahr bundesweit außerordentlich viele Genehmigungen für 3.310 Anlagen mit 20.765 MW Gesamtleistung gegeben. Laut der Fachagentur ist dies das mit Abstand größte Genehmigungsvolumen, das jemals in Deutschland innerhalb eines Jahres bewilligt wurde. In Thüringen wurden demnach Anlagen mit einer Leistung von 475 MW genehmigt - auch damit gehört der Freistaat zu den Schlusslichtern unter den Bundesländern.

Der Wald fällt als Tabu

Den Angaben nach wurden im vergangenen Jahr im Freistaat 20 Windkraftanlagen mit einem Durchschnittsalter von rund 23 Jahren und einer Leistung von 28,7 Megawatt stillgelegt. Drei Anlagen wurden durch leistungsfähigere ersetzt (Repowering). Insgesamt gibt es in Thüringen laut Fachagentur Wind und Solar 860 Windräder mit einer installierten Leistung von 1.896 MW.

In Thüringen wird seit Jahren heftig über den Windkraftausbau gestritten. Eine Gesetzesänderung ermöglicht der Landesforstanstalt künftig den Bau von Windrädern im Wald. Lange waren Windkraftanlagen im Wald ein Tabu in Thüringen.