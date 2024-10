Hannover - Der ThSV Eisenach muss nach hartem Kampf die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Beim TSV Hannover-Burgdorf verlor der Handball-Bundesligist mit 26:28 (11:13). Bester Werfer wurde der seit dieser Saison für Eisenach spielende Filip Vistorop mit sieben Treffern, davon ein Siebenmeter.

Eisenach hing in der ersten Hälfte immer ein wenig zurück, verlor aber nicht den Anschluss. Besonders der Eisenacher-Torhüter Silvio Heinevetter hielt seine Mannschaft mit einer starken Paradenquote von 50 Prozent in der ersten Hälfte im Spiel. So gingen die Wartburgstädter nur mit einem knappen Rückstand in die Pause (11:13).

In der 38. Minute schafften die Thüringer dann zum ersten Mal den Ausgleich (15:15). Darauf folgte jedoch ein Dämpfer: Kapitän Peter Walz bekam nach einem unsportlichen Foul eine Rote Karte und musste die Platte verlassen.

Eisenach gab das Spiel jedoch erst in den letzten fünf Minuten durch zu viele Fehlwürfe aus der Hand. Gute sechs Minuten gelang dem Eisenacher Team in der Schlussphase kein Tor.