Kassel - Der ThSV Eisenach hat die fünfte Niederlage in Serie einstecken müssen. Der Handball-Bundesligist verlor am Donnerstag gegen die MT Melsungen mit 26:27 (13:15). Vor 4389 Zuschauern in der Rothenbach-Halle wurde Manuel Zehnder mit 13 Treffern, davon vier verwandelte Siebenmetern, der beste Werfer der Partie. Mit seinem 13. Treffer im Spiel schaffte Zehnder sein 200. Saisontor.

Eisenach kam besser ins Spiel, verlor aber durch ein hartes Foul von Ivan Snajder und der damit einhergehenden Zwei-Minuten-Strafe den Spielfluss. Den kleinen Rückstand konnte Melsungen so schnell wieder aufholen und in der 18. Minute zum ersten Mal mit drei Toren in Führung gehen. Nach einer Auszeit von Eisenach-Coach Misha Kaufmann in der 27. Minute konnte der ThSV noch auf 13:15 zur Halbzeit verkürzen.

In der zweiten Hälfte konnten sich die Wartburgstädter vor allem durch eine starke Torhüter-Leistung von Matija Spikic herankämpfen und in der 40. Minute durch Manuel Zehnder zum 19:19 ausgleichen. Die MT Melsungen versuchte es in der zweiten Hälfte immer wieder mit einem zusätzlichen Feldspieler, verwarf aber zu viele Versuche. Bis kurz vor Schluss hielten beide Mannschaften das Unentschieden. Durch einen Wechselfehler der Eisenacher verloren sie jedoch den Ball und verspielten so ihren letzten Angriff und ein Unentschieden.