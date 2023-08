Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach haben ihre Rückkehr in die Handball-Bundesliga nach achtjähriger Pause mit einem Sieg gekrönt. Der Aufsteiger gewann am Samstagabend gegen den Bergischen HC mit 31:30 (13:13). Beste Werfer bei Eisenach vor 2328 Zuschauern waren Manuel Zehnder (10/3 Tore) und Alexander Saul (8).

Das Team von Misha Kaufmann, der vom Manager René Witte eine „Arbeitsplatz-Garantie“bekam („Wir sind am ersten Spieltag zusammen. Und wir sind am letzten Spieltag zusammen“) begann furios in der traditionsreichen Werner-Aßmann-Halle. Saul erzielte beim 1:1 den ersten Bundesliga-Treffer nach achtjähriger Pause für die Thüringer. In den Anfangsminuten sorgte ThSV-Keeper Mateusz Kornecki mit seinen Paraden für ein offenes Spiel, Ivan Snajder nach zwölf Minuten für die erste Zwei-Tore-Führung. Doch mehr ließen die Gäste bis zur 13:13-Halbzeit nicht zu.

Nach dem Wechsel schafften die Gäste den 16:16-Ausgleich (37.) und zogen dann selbst auf 18:16 davon. Eisenach konnte ausgleichen zum 19:19 (43.) und das Spiel bis zum 24:24 (51.) offen halten. Dann setzten sich der Wille und die Kampfkraft des Aufsteigers durch, der in der Schlussphase erneut mit zwei Treffern davonzog. Zehnder sorgte 19 Sekunden vor Schluss für den ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison. Mehr als der Anschlusstreffer des BHC gelang nicht mehr.