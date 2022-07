The BossHoss tanzen Boogie: Zu Weihnachten einen Cha-Cha-Cha

Berlin - Die Tanzkünste des Countryrock-Duos The BossHoss sind unterschiedlich ausgeprägt. „Alec ist der bessere Tänzer. Er spielt auch keine Gitarre auf der Bühne“, sagte Sascha Vollmer (50) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Genau. Ich muss meine Bühnenzeit ja anders nutzen“, bestätigte Bandpartner Alec Völkel (50).

Die beiden Berliner Musiker („Dos Bros“, „Don't Gimme That“) haben am Freitag ihre neue Single „Dance The Boogie“ veröffentlicht. „Die Nummer soll Laune machen. Wir hatten alle genug Stress in den vergangenen zweieinhalb Jahren“, so Völkel.

Und was tanzen sie am liebsten? Bei Vollmer ist es Mashed Potato, eine durch den Soulsänger James Brown bekannt gewordene Tanzbewegung aus den 1960ern, und „am Abend mal einen Calypso und zu Weihnachten vielleicht Cha-Cha-Cha“. Völkel tanzt nach eigenen Angaben auch privat gern den Boogie.