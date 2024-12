Klaistow - Die FDP-Politikerin Linda Teuteberg hat sich in Brandenburg gegen Matti Karstedt in einer Kampfkandidatur als Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl durchgesetzt. Teuteberg bekam bei der Landesvertreterversammlung in Klaistow 99 Stimmen, Karstedt 91, wie ein Parteisprecher mitteilte. Generalsekretär Karstedt ist nun Platz zwei der Landesliste.Teuteberg ist Bundestagsabgeordnete und war bereits Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl 2021. Sie war von 2019 bis 2021 Landesvorsitzende und 2019/2020 Generalsekretärin der FDP. Die vorgezogene Bundestagswahl ist für den 23. Februar geplant. Laut ZDF-„Politbarometer“ würde die FDP aktuell mit drei Prozent den Einzug ins Parlament verpassen. In Brandenburg ist die Partei seit der Wahl im Herbst nicht mehr im Landtag vertreten.