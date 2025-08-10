Bremen - Unbekannte haben einen Sportwagen aus einer Tiefgarage in Bremen geklaut. Das rote Cabrio hat einen Wert von rund 400.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer parkte seinen Wagen in einer Sammeltiefgarage. Am Freitagabend stand das zwei Jahre alte Fahrzeug noch dort, am Samstagnachmittag bemerkte der 33-Jährige den Diebstahl. Von den Tätern fehlt jede Spur, die Polizei bittet um Hinweise.