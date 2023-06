Bremerhaven - Ein Vertreter der Entsorgungsbetriebe Bremerhaven hat eine Analyse zurückgewiesen, nach der Menschen in der Stadt vergleichsweise viel Geld für die Abwasserentsorgung bezahlen. Die am Mittwoch veröffentlichte Analyse sei nicht aussagekräftig, weil sie nicht berücksichtige, dass es in Bremerhaven keine Kanalbaubeiträge für die Entwässerung von privaten Grundstücken gebe, sagte der Vorstand der Entsorgungsbetriebe Bremerhaven, Markus Kamps, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Gebühren seien deshalb logischerweise höher als in anderen Kommunen. „Im Gegenzug muss sich der Grundstückseigentümer nicht mehr von plötzlichen Kanalbaubeiträgen überraschen lassen, die gern auch mal sehr deutlich über 10.000 Euro liegen“, sagte Kamps.

Der Eigentümerverband Haus und Grund hatte eine Analyse des Beratungsunternehmens IW Consult veröffentlicht, in welcher die Kosten für die Abwasserentsorgung in den 100 größten deutschen Städten verglichen wurden. Rund 748 Euro im Jahr betragen demnach die Kosten für einen Musterhaushalt mit vier Menschen in Bremerhaven. In den meisten anderen untersuchten Kommunen fallen die Gebühren niedriger aus.

In der Analyse wurde genannt, dass sogenannte fallabhängige Aufwendungen unter bestimmten Bedingungen nicht berücksichtigt werden.