Tesla will mit einem eigenem Techno-Club im Werk in Grünheide bei Berlin punkten. (Archivbild)

Grünheide - Techno bei Tesla: Das E-Autowerk in Grünheide bei Berlin hat nach Äußerungen aus dem Management einen eigenen Club. Zu Bildern von bunten Laserstrahlen, Plattenteller, DJ und einer Art beleuchtetem Tunnel kündigte Tesla-Werksleiter André Thierig beim Online-Netzwerk Linkedin „die neueste Einrichtung“ der Fabrik an. „Hamster ist now alive!“, schrieb er und meinte den Namen des Rave-Clubs (deutsch:„ Der Hamster lebt jetzt“).

„Kennen Sie eine Fabrik, die einen eigenen Club hat?“, so Thierig vor Tagen bei Linkedin weiter - und: „Party on“. Zuvor berichtete die „Märkische Oderzeitung“ darüber. US-Firmenchef Elon Musk hatte 2020 vor Eröffnung der Tesla-Fabrik in Grünheide getwittert: „Tesla sollte eine Mega-Rave-Höhle unter der Berliner Gigafabrik haben.“

Der US-Autobauer hat seine einzige europäische Fabrik in Grünheide im März 2022 eröffnet. Nach Unternehmensangaben arbeiten dort rund 12 000 Menschen