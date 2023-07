Berlin - Nun hat Naomi Osaka das süße Geheimnis gelüftet, das längst keines mehr war: Auf ihrem Instagram-Account postete die ehemalige Weltranglistenerste aus Japan ein Foto von einem Baby auf ihrem Schoß und dazu die Worte: „Nun, das war eine coole kleine Pause, jetzt zurück zu deinem regulären Programm.“ Auf dem Strampler des Babys sind kleine Tennisschläger und Tennisbälle zu sehen.

Im Januar hatten Osaka und ihr Freund Cordae, ein Rapper aus den USA, die Schwangerschaft der viermaligen Grand-Slam-Turniersiegerin öffentlich gemacht. Im Juni gab Osaka bekannt, dass das Paar eine Tochter erwarte.

Die Geburt des Kindes ist in der Szene seit Tagen ein Gesprächsthema. Bereits am Dienstag hatte das People-Magazin unter Berufung auf eine anonyme Quelle davon berichtet. Einen Tag später schrieb auch die Spielerinnen-Vereinigung WTA auf ihrer Internetseite, dass Osaka in Los Angeles ein Mädchen zur Welt gebracht habe.

Die 25-Jährige Osaka hat seit ihrem Rückzug von einem Turnier in Tokio im vergangenen September kein WTA-Turnier mehr bestritten. Bei den Australian Open im kommenden Jahr will sie aber wieder an den Start gehen.