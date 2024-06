Berlin - Die ehemalige Weltranglisten-Erste Viktoria Asarenka steht im Viertelfinale des Berliner Tennisturniers. Die Belarussin setzte sich am Mittwoch gegen die türkische Qualifikantin Zeynep Sonmez mühelos mit 6:3, 6:3 durch und holte sich weiteres Selbstvertrauen für den am 1. Juli startenden Rasenklassiker in Wimbledon. Im Viertelfinale droht der zweimaligen Australian-Open-Siegerin nun ein Duell mit der kasachischen Wimbledon-Siegerin von 2022, Jelena Rybakina. Der 34 Jahre alten Asarenka, die insgesamt 51 Wochen an der Spitze der Weltrangliste stand, fehlt in ihrer Karriere noch ein Rasen-Titel.

Deutsche Spielerinnen sind bei dem WTA-500-Turnier an der Spree nicht mehr dabei. Sowohl Angelique Kerber als auch Jule Niemeier hatten ihr Auftaktmatch verloren. Die top gesetzte Coco Gauff aus den USA steigt am Donnerstag in den Einzelwettbewerb ein.