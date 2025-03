Bernsdorf - Ein Autofahrer ist in Bernsdorf (Landkreis Bautzen) mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen. Statt der erlaubten 50 fuhr der Mann mit 107 Kilometern pro Stunde an der Kontrollstelle vorbei, wie die Polizei Görlitz mitteilte. Er muss demnach mit einem Bußgeld von 560 Euro, zwei Punkten und zwei Monaten Fahrverbot rechnen. An der Messstelle hatten die Beamten am Samstag insgesamt 13 Tempoverstöße festgestellt.