Magdeburg - Nach einem zunächst trüben Himmel können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Wochenende auf zunehmend mehr Sonne freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, ist es am Samstag zunächst noch wolkig. Bei maximal 18 bis 21 Grad heitert der Himmel dann jedoch auf. Es bleibt trocken.

Der Sonntag wird der Vorhersage nach heiter, teils aber auch wolkig. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 24 Grad, im Harz bis 21 Grad.