Telemann-Preis 2025 geht an Musikwissenschaftler Hirschmann

Magdeburg - Der Georg-Philipp-Telemann-Preis 2025 geht an den Musikwissenschaftler Wolfgang Hirschmann. Der Professor für Historische Musikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg soll mit der Auszeichnung unter anderem für seine umfassenden Leistungen bei der Erforschung der Werke Georg Philipp Telemanns geehrt werden, teilte das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung mit. Die mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung soll Hirschmann am 2. März 2025 bei einem Festakt im Gesellschaftshaus Magdeburg erhalten.

„Mit seinen in zahlreichen Einzelstudien publizierten Forschungsergebnissen zu Telemanns kreativem Umgang mit Gattungs- und Nationalstilen, seinen scharfsinnigen Werkanalysen, seinen Studien zur Harmonik, Melodik und Rhythmik in Telemanns Kompositionen, seinen Analysen zur Instrumentation und zur Rezeption der Werke des Komponisten übt Hirschmann wesentlichen Einfluss auf das Telemannbild unserer Zeit aus“, begründete das Preis-Kuratorium die Entscheidung für Hirschmann.

Der bedeutende Barock-Komponist Telemann (1681–1767) wurde in Magdeburg geboren. Die Stadt ehrt seit 1987 besondere Leistungen etwa zu Interpretation und Erforschung von Telemanns Leben und Werk mit dem Georg-Philipp-Telemann-Preis.