Die Telekom will 128.000 weitere Haushalte und Unternehmen in Sachsen auf eigene Kosten ans Glasfasernetz anschließen. Diese Orte sind dabei.

Bis Jahresende will die Telekom fast 128.000 weitere Haushalte und Unternehmen in Sachsen ans Glasfasernetz anschließen. (Archivbild)

Zwickau/Pirna - Die Telekom will bis Jahresende rund 128.000 weitere Haushalte und Unternehmen in Sachsen auf eigene Kosten ans Glasfasernetz anschließen. Nach der Winterpause werde der Ausbau nun wieder forciert, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Von schnellem Internet via Glasfaser profitieren sollen etwa weitere Haushalte in Aue Bad-Schlema, Zwickau, Pirna, Görlitz, Döbeln, Radebeul, Wilsdruff Bautzen, Lößnitz, Taucha und Chemnitz. Zudem baue das Unternehmen an etlichen weiteren Orten das Glasfasernetz mit staatlicher Förderung aus, hieß es.