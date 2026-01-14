weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  3. Wetter: Teilweise noch Glättegefahr in Sachsen

In Sachsen sagt der Wetterdienst am Morgen noch einmal Glätte voraus. Danach steigen die Temperaturen wieder an.

Von dpa 14.01.2026, 05:55
In Sachsen ist am Morgen noch einmal mit glatten Straßen zu rechnen.
Daniel Wagner/dpa

Dresden - In Sachsen kann es am Morgen noch einmal glatt werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind gefrorene Böden und überfrierende Nässe möglich. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf 4 bis 8 Grad, im Bergland auf 2 bis 4 Grad. Zudem wird es windig, auf dem Fichtelberg sind Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Donnerstag bleiben die Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Der DWD rechnet mit Werten zwischen 1 und 5 Grad, örtlich fällt etwas Sprühregen. Am Donnerstag kommt es zeitweise zu Regen, am Nachmittag bleibt es überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 bis 10 Grad, im Bergland bei 2 bis 5 Grad.