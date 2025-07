Die Sachsen-Franken-Magistrale der Bahn wird mit viel Aufwand modernisiert. Ein Abschnitt in Thüringen und Sachsen wird nun wochenlang gesperrt.

Einschränkungen für Bahnkunden in Ostthüringen

Altenburg - Fahrgäste auf der Sachsen-Franken-Magistrale der Deutschen Bahn zwischen dem thüringischen Altenburg und dem sächsischen Werdau müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Der Abschnitt werde für Bauarbeiten zwischen dem 8. August, 22.00 Uhr, und dem 26. Oktober, 4.00 Uhr, für den Zugverkehr komplett gesperrt, teilte die Bahn mit. Es gebe Ersatzverkehr mit Bussen. Die Sachsen-Franken-Magistrale wird abschnittsweise modernisiert.

Mehrere Bahnverbindungen betroffen

Zwischen August und Oktober kommt es nach Bahn-Angaben zwischen Altenburg–Schmölln/Gößnitz–Werdau/Glauchau–Zwickau zu umfangreichen Fahrplanänderungen, Zugausfällen und Ersatzverkehr. Betroffen seien die Linien S 5/S 5X (Halle–Leipzig/Halle Flughafen–Leipzig­–Altenburg–Zwickau), RE 1 (Göttingen–Gotha–Erfurt­–Weimar–Jena–Gera–Glauchau) und die City-Bahn Chemnitz mit der Linie RB 37 (Glauchau–Meerane–Gößnitz). Die Linie RE 3 (Erfurt–Weimar–Jena–Gera–Altenburg) sei bis 18. September in dem Abschnitt betroffen. Nach der Sperrung folgten Bauarbeiten zur Erneuerung des Streckengleises Crimmitschau–Gößnitz.

Für rund 330 Millionen Euro würden bis in die zweite Hälfte des Jahres 2026 in die Infrastruktur des Eisenbahnknotens Gößnitz im Kreis Altenburger Land sowie der angrenzenden Streckenabschnitte in Richtung Altenburg und Werdau investiert. Es geht nach Bahn-Angaben um neue Gleise und Bahnsteige, Brücken und Durchlässe, Oberleitungen sowie Signal- und Sicherungstechnik. Ziel seien höhere Geschwindigkeiten der Züge und damit kürzere Reisezeiten für die Fahrgäste.

Sanierung in mehreren Abschnitten

Die Sachsen-Franken-Magistrale erstreckt sich nach Bahn-Angaben über rund 288 Kilometer und verbindet mit den Streckenabschnitten Dresden–Hof und Leipzig–Werdau die Bundesländer Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt mit den Ländern Bayern und Baden-Württemberg. Die Deutsche Bahn erneuert die Strecken nach eigenen Angaben grundlegend.

Bei dem Gesamtprojekt werden laut DB unter anderem etwa 850 Kilometer Gleise umgebaut sowie 52 Bahnhöfe und Haltepunkte modernisiert und 32 elektronische Stellwerke errichtet. Nach dem Ausbau der Magistrale könnten Züge mit Tempo 160 statt bisher 120 unterwegs sein. Nach den Angaben soll sich nach der Fertigstellung der Trasse Dresden-Hof die Fahrzeit um insgesamt 50 Minuten verkürzen.