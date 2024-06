Der Regen hat Sachsen-Anhalt in den zurückliegenden Tagen sehr unterschiedlich getroffen. Manchenorts fiel aber mehr Niederschlag als in einem kompletten Monat.

Gardelegen - Im Gardelegener Ortsteil Lindstedterhorst ist binnen 24 Stunden mehr Regen gefallen als sonst in einem kompletten Mai. Von Donnerstag 8.00 Uhr auf Freitag 8.00 Uhr wurden dort 71,2 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Der langjährige Mittelwert für den Monat Mai liege bei 49 Litern. In den Aufzeichnungen fand sich aus dem Jahr 1970 ein 24-Stunden-Rekordwert von 65,1 Litern. Die Station ist aber nicht durchgehend besetzt gewesen.

Besonders hohe Regenmengen wurden von Donnerstag, 8.00 Uhr, bis Freitag, 8.00 Uhr, auch in Stendal mit 50,5 Litern, in Tangerhütte-Windberge mit 42 Litern, in Bad Lauchstädt mit 40,7 Litern und in Westheide-Born im Landkreis Börde mit 37,7 Litern je 24 Stunden ermittelt.

Von Freitag, 8.00 Uhr, bis Sonntag, 8.00 Uhr, fiel laut DWD vielerorts in Sachsen-Anhalt kaum oder gar kein Niederschlag - in Stendal etwa oder in Tangerhütte. Teils regnete es aber auch sehr heftig. So seien in Weißenfels-Wengelsdorf im Burgenlandkreis von Samstag auf Sonntag knapp 50 Liter Regen je Quadratmeter gemessen worden. Der Rekord aus dem August 2021 mit 68,3 Litern wurde nicht gebrochen.

In Magdeburg kamen sowohl von Donnerstag auf Freitag als auch von Samstag auf Sonntag große Regenmengen zusammen, es waren erst gut 30 Liter je Quadratmeter und dann noch einmal rund 20 Liter.