Nach einem Wintersonntag wie aus dem Bilderbuch kann es in Thüringen am Montag auf allen Wegen heikel bis gefährlich werden.

Am Montag kann Schneefall in Regen übergehen und beim Gefrieren laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu erheblichem Glatteis in ganz Thüringen führen.

Erfurt - Zeit einplanen und Vorsicht walten lassen sollten die Menschen am Montag in Thüringen: Im ganzen Land seien zum Wochenbeginn mitunter erhebliche Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen durch Glatteis zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Schneefall gehe dann zu Regen über, der auf dem Boden gefrieren könne. Teils sei mit massiven Auswirkungen zu rechnen. Aufgrund der Aussichten sprechen die Meteorologen auch von einer Unwettergefahr. Im Laufe des Abends und der Nacht zu Dienstag bringe mildere Luft eine allmähliche Entspannung der Lage.