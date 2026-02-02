Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen. Nicht alle Regionen in Thüringen sind betroffen. Einschränkungen gibt es auch für Patienten am Universitäts-Klinikum in Jena.

Erfurt - Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr Thüringens müssen heute (Montag) ab den frühen Morgenstunden mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat während der laufenden Tarifverhandlungen für den ganzen Tag zu Warnstreiks bei einer Reihe von kommunalen Verkehrsunternehmen aufgerufen. Viele Straßenbahn- und Buslinien fallen aus. Örtlich ist auch der Schülerverkehr betroffen. Befristete Arbeitsniederlegungen soll es auch in anderen Bundesländern geben.

Betroffen in Thüringen sind nach Gewerkschaftsangaben kommunale Verkehrsunternehmen in Erfurt, Jena, Gera, im Saale-Holzland-Kreis, im Kyffhäuserkreis, in Mühlhausen, Sondershausen, im Unstrut-Hainich-Kreis, in Gotha, Weimar und im Weimarer Land. Dagegen fahren viele private Busunternehmen, die nicht unter den Tarifvertrag allen, wie üblich.

Verdi begründete die Aktion in Thüringen damit, dass die erste Verhandlungsrunde zum Tarifvertrag Nahverkehr ohne

Ergebnis geblieben sei - die Arbeitgeber wollten sogar eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen.

Mit Einschränkungen müssen am Montag auch Patienten des Universitäts-Klinikums Jena rechnen. Auch dort gibt es im Zuge der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst Warnstreiks.