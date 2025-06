Polizisten kontrollieren am Bahnhof einen Jugendlichen mit Verletzungen und beschädigter Kleidung. Wie sich herausstellt, hatte der Junge versucht, auf einen Güterzug aufzuspringen.

Teenager will auf Zug aufspringen und verletzt sich schwer

Am Dresdner Hauptbahnhof

Der Junge wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Dresden - Ein Jugendlicher hat am Dresdner Hauptbahnhof versucht, auf einen durchfahrenden Güterzug aufzuspringen und ist dabei ins Gleis gestürzt. Eine Polizeistreife traf den schwer verletzten Jungen kurz nach dem Sprung in der Nacht zu Sonntag an, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 16-Jährige habe Schürfwunden gehabt und beschädigte Kleidung getragen.

Den Beamten schilderte der Teenager, was vorgefallen war. Videoaufzeichnungen hätten seine Angaben bestätigt: Der 16-Jährige hielt sich länger an den Bahnsteigen auf und versuchte, auf den Zug aufzuspringen. Dabei stürzte er zwischen Zug und Bahnsteigkante. Nachdem der Zug durchgefahren war, habe sich der Teenager selbst aus den Gleisen befreit.

Den Beamten sagte der Teenager, er habe mit dem Zug nach Tschechien fahren wollen. Er kam in eine Klinik, seine Eltern wurden ausfindig gemacht.

Die Polizei warnt davor, dass das Betreten von Gleisen oder der Versuch, auf fahrende Züge aufzuspringen, lebensgefährlich ist und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.