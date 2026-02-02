In einem Blumenladen in Charlottenburg kommt es zu einem Raub. Ein Jugendlicher wird auf die Tat aufmerksam und schreitet ein.

Berlin - Ein 16-Jähriger ist durch Hilferufe auf einen Raub in einem Blumenladen in Berlin-Charlottenburg aufmerksam geworden und hat den mutmaßlichen Täter gestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge verabredete sich ein 20-Jähriger mit dem Inhaber des Blumenladens am Sonntagnachmittag in der Otto-Suhr-Allee für den Verkauf einer Armbanduhr, wie die Polizei mitteilte.

Als der 54 Jahre alte Verkäufer ihm die hochwertige Uhr gab, soll der 20-Jährige geschubst haben und mit der Uhr geflüchtet sein. Der Verkäufer fiel in die Blumenauslage. Der 16-Jährige bemerkte die Tat durch die Rufe aus dem Laden und verfolgte den mutmaßlichen Räuber. Er stellte ihn und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Schon zuvor soll der Verdächtige dem mutigen Teenager die Uhr gegeben haben.

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen wurde ein griffbereites Springmesser gefunden. Nach Feststellung seiner Identität kam er auf freien Fuß. Der 54-Jährige hatte nach der Tat Schmerzen im Oberkörper, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubs.