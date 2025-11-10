In Prenzlauer Berg wird die Crew eines Hubschraubers vom Strahl eines Laserpointers getroffen. Die Ermittlungen führen zu einem 13-Jährigen.

Berlin - Ein 13-Jähriger soll in Berlin-Prenzlauer Berg die Besatzung eines Polizeihubschraubers mit einem Laserpointer geblendet haben. Der Tatverdächtige konnte nach dem Vorfall am Sonntagabend ausfindig gemacht und der Laserpointer beschlagnahmt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Besatzung des Hubschraubers blieb demnach unverletzt.

Den Angaben zufolge ermittelt die Kriminalpolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Blendattacken mit Laserpointern seien eine Gefahr für den Luftverkehr und stellten eine Straftat dar, hieß es weiter. Piloten könnten verletzt werden oder ihre Orientierung und ihre Nachtsicht verlieren. Ein unkontrollierter Absturz könne die Folge sein.