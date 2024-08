Technoparade "Zug der Liebe" zieht durch Berlin.

Berlin - Weniger Teilnehmer als erwartet sind zum Start der Techno-Parade „Zug der Liebe“ durch das Berliner Zentrum gezogen. Die Polizei sprach am Nachmittag zunächst von rund 7.500 Menschen, angemeldet waren 20.000. Zahlreiche Musikwagen zogen mit lauten Bässen und elektronischer Musik vom Mauerpark bis zur Oranienstraße in Kreuzberg. Die Organisatoren wollten in diesem Jahr „ein starkes Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Solidarität setzen“, wie sie im Internet mitteilten. Auf den Wagen und Transparenten wurden Slogans gezeigt wie „Refugees still welcome“, „Techno schafft Bildung“ und „Love wins“. Nach Angaben der Polizei verlief der „Zug der Liebe“ bislang ohne besondere Störungen.