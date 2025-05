In mehreren Bundesländern hat ein Dienstleister der Finanzämter eine Störung. Daten können nicht abgerufen werden. Was sind die Folgen für die Verbraucherinnen und Verbraucher?

Technische Störung legt Finanzämter in Sachsen-Anhalt lahm

Wegen einer technischen Störung sind zahlreiche Finanzämter im Norden Deutschlands - darunter auch in Sachsen-Anhalt - derzeit nicht erreichbar. (Symbolbild)

Magdeburg - Wegen einer technischen Großstörung kommt es zu Einschränkungen bei den Finanzämtern in mehreren Bundesländern, darunter auch in Sachsen-Anhalt. Das Finanzministerium in Magdeburg bestätigte, dass derzeit kein Zugriff auf konkrete steuerliche Sachverhalte bestehe. Neben Sachsen-Anhalt sind auch die norddeutschen Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Niedersachsen von der Großstörung betroffen.

Nach Angaben des Finanzministeriums können im Moment nur allgemeine steuerliche Auskünfte erteilt werden. Auch die Übermittlung von Steuererklärungen oder Mitteilungen über das Elster-Portal sei möglich. Wie lange die Störung dauern wird, ist derzeit nicht abzuschätzen.