Schon die Vornamen reichen: ein Pop-Megastar und ein Football-Spieler geben ihre Verlobung bekannt und das Netz explodiert. Warum begeistern sich Abermillionen Fans für dieses Paar?

New York/Los Angeles - In einer knappen Stunde zehn Millionen Likes? Da muss etwas Weltbewegendes passiert sein! Es ist eine Love-Story der Superlative, die sich am Dienstag wie ein Lauffeuer verbreitet: Pop‑Superstar Taylor Swift und NFL‑Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, teilten die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram‑Post ihren Fans in aller Welt mit.

Dazu fünf romantische Fotos, vor einer idyllischen Kulisse: rosa-weiße Blumengirlanden, der kräftige Sportler kniet vor der zierlichen Sängerin. Zärtliche Gesten und dazu ein Ring mit einem großen Diamanten.

Das Netz explodiert - in kürzester Zeit klicken mehr als zehn Millionen Fans auf „Gefällt“. Und sofort überschlagen sich die Fragen: Wann hat er wohl um ihre Hand angehalten? Könnte der neue kurze Haarschnitt von Kelce ein Indiz für den Zeitpunkt sein? Im Juli waren seine Haare noch länger, klärt der Internetdienst „TMZ.com“ auf. Das Portal berichtet auch, dass das Kleid, das die Sängerin bei dem Antrag trägt - schwarz-weiß gestreift, angeblich von Modeschöpfer Ralph Lauren - im Nu zum Verkaufshit wurde. Was macht die weltweite Faszination mit dem Superstar-Paar aus?

Taylor Swift ist ein Superstar mit treuen „Swifties“

Taylor Swift gilt als eine der besten Singer-Songwriterinnen ihrer Generation. Viele ihrer Liedtexte handeln von der Suche nach Liebe, von Rückschlägen und der Suche nach dem Glück. Das machte die 35-Jährige zur Chronistin ihres eigenen Lebens, an dem ihre Fans in besonderem Maße beteiligt sind und deshalb umso emotionaler auf die Nachrichten reagierten.

Ihre Fans, die „Swifties“, halten treu die Stellung. So schrieb Swift etwa im vorigen Herbst vor jubelnden Fans Geschichte, als sie sieben Preise bei der Vergabe MTV Video Music Awards abräumte, darunter in der Top-Sparte für das Video des Jahres. Das gelang ihr mit dem Hit-Song „Fortnight“ aus dem Album „The Tortured Poets Department“. Fünfmal hat sie nun im Laufe ihrer Karriere diesen Spitzenpreis gewonnen, mehr als jeder andere Künstler.

Eine Mega-Hochzeit von Musik und Sport

Swift und Kelce verbinden zwei der einflussreichsten Sphären der US-amerikanischen Gegenwartskultur - das Sportstadion und die Musikbühne. Beide sind Superstars, dabei aber „Down to Earth“, also bodenständig geblieben. „Zwei der aufrichtigsten Menschen lernen sich kennen und verlieben sich. Bin so glücklich für diese beiden“, freute sich Brittany Mahomes in einem Instagram-Post über die Verlobungsnachricht. Mahomes ist die Ehefrau von Patriots-Quarterback Patrick Mahomes. Taylor und Brittany feuern bei NFL-Spielen öfter gemeinsam ihre Liebsten an.

Für die NFL ist die Love-Story von Kelce und Swift ein wahres Marketinggeschenk. Wenn die Sängerin bei Spielen in den Rängen jubelt, schießen die Likes ihrer Abermillionen Fans in die Höhe - und damit steht natürlich auch Kelce noch mehr im Rampenlicht. Schon 2023 teilte der offizielle Fanartikel-Anbieter der NFL, Fanatics, mit, dass die Nachfrage nach Kelces Trikots immens gestiegen sei. Natürlich war auch die NFL am Dienstag gleich mit Glückwünschen zur Verlobung dabei.

Ein Paar, das sich den Fans offenbart

Beide zeigen sich als Paar regelmäßig öffentlich. Sie besucht seine Footballspiele, er ihre Konzerte. Es gibt herzliche Szenen mit Freunden und Familie. Auch Swifts künftige Schwiegermutter, Kelces Mutter Donna, ist offenbar ein großer Fan der Sängerin. Mehr als 1,3 Millionen Hörer schalteten sich dazu, als der Pop-Megastar Mitte August erstmals im Podcast „New Heights“ ihres Freundes über ihr Leben und ihre Liebe zu Kelce auspackte. Die beiden flirteten, zeigten Gefühle. Auch der Star-Tight-End und Super-Bowl-Sieger der Kansas City Chiefs hielt mit Liebesbekundungen nicht zurück.

Er habe Swift 2023 erstmals bei der „Eras“-Tour auf der Bühne erlebt und sei völlig fasziniert gewesen und habe sich so sehr gewünscht, sie kennenzulernen, offenbarte Travis Kelce in dem Podcast. Auf der Bühne würde die Sängerin ein ganzes Stadion verrückt machen, aber privat, alleine in einem Raum, habe er ganz natürlich und locker mit ihr reden können. Beim persönlichen Treffen sei sie „so echt und so wunderschön“ gewesen, schwärmte der Football-Star. Sie würde ihn so viel besser machen.

Wird es die Hochzeit des Jahrhunderts?

Die Fragen reißen nicht ab: Wann werden sie heiraten? Wo steigt die Hochzeit des Jahrhunderts? Welcher Designer wird die Braut einkleiden? Wer schafft es auf die Gästeliste? Nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung dürfte der Starrummel um Swift und Kelce nur noch größer werden.

Natürlich ist bisher alles nur Spekulation. Einen möglichen Termin für das Mega-Ereignis hält das Paar noch unter Verschluss. Doch in einer Zeit politischer Spannungen und gesellschaftlicher Spaltung kommt so eine Love-Story der Superlative, ohne Kanten und Ecken, gerade recht.

Sogar US-Präsident Donald Trump, der in der Vergangenheit über Swift hergezogen und sie noch vor wenigen Monaten als „nicht mehr "hot"“ abstempelt hatte, gratulierte dem Paar. Kelce sei ein „großartiger Spieler“ und ein „großartiger Kerl“, sagte Trump vor Reportern. „Und ich denke, sie ist eine wunderbare Person. Ich wünsche ihnen sehr viel Glück.“