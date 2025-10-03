Superstar Taylor Swift ist mit einem neuen Album zurück. Darin blickt sie auf das Leben und die Liebe im Rampenlicht. Musikalisch funkelt „The Life of a Showgirl“ mit nostalgischen Referenzen.

Berlin - Mit Mitte 30 ist Taylor Swift glücklich verliebt und steht selbstbewusst an der Spitze der Popindustrie - über diese Meilensteine und den Weg dahin reflektiert sie auf dem neuen Album „The Life of a Showgirl“.

In Zusammenarbeit mit den schwedischen Songwritern und Produzenten Max Martin und Shellback ist ein Hochglanz-Popalbum entstanden, das voller Anspielungen auf frühere Lieder der US-Amerikanerin steckt - und teils auf das Werk anderer Künstler. Mit „Father Figure“ hat Swift eine Hommage an den berühmten Song von George Michael aufgenommen.

Deutschlandweite Taylor-Swift-Partys

Auch in Deutschland haben „Swifties“ viele Möglichkeiten, das neue Werk zu feiern. In zahlreichen Städten finden Release Partys statt, auf denen die Lieder des neuen Albums und die größten Hits der Sängerin gespielt werden. Die größten Partys gibt es laut Veranstaltern in Berlin, Hamburg und Bochum. Deutschlandweit wurden rund 10.000 Tickets verkauft. Zusätzlich laufen das ganze Wochenende lang Kino-Aktionen.

Ihr zwölftes Studio-Album hat Swift während der „Eras Tour“ geschrieben und aufgenommen. Zwischen den Europa-Terminen der Tournee flog sie dazu mehrmals nach Schweden, wie sie vorab im Podcast ihres Partners Travis Kelce berichtet hatte. Nach zuletzt eher reduzierten Produktionen findet sich auf der Platte eine abwechslungsreiche Mischung aus Klaviermelodien, Gitarren, Drums und zahlreichen nostalgischen Anleihen - mal bei den 80ern, mal beim 2000er-Pop.

„Ein Album, das sich einfach so richtig anfühlt“

„Ich kann euch nicht sagen, wie stolz ich bin, das hier mit euch zu teilen; ein Album, das sich einfach so richtig anfühlt“, schrieb Swift zur Veröffentlichung auf Instagram.

Neben romantischen Balladen wie „Eldest Daughter“ enthält das neue Album auch tanzbaren Pop. Der titelgebende Song, ein Duett mit Sängerin Sabrina Carpenter, erzählt vom emotional anstrengend Leben im Showbusiness. „You don't know the life of a showgirl, babe / And you're never, ever gonna“, heißt es im Refrain.