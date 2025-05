Ein Taxifahrer ohne Fahrerlaubnis ist von der Polizei in Ostsachsen erwischt worden. (Symbolbild)

Ebersbach-Neugersdorf - Einen Taxifahrer ohne Führerschein hat die Polizei im Landkreis Görlitz aus dem Verkehr gezogen. Wie sich herausgestellt habe, sei der 63-Jährige schon seit 2014 ohne gültige Fahrerlaubnis, teilte die Polizei mit. Den Grund konnte ein Sprecher auf Nachfrage nicht nennen.

Der Mann sei in Ebersbach-Neugersdorf unterwegs gewesen, als er mit seinem Wagen in die Kontrolle geriet. Doch die fehlende Fahrerlaubnis war nicht das einzige Manko. Der von ihm vorgelegte Personenbeförderungsschein habe sich als Fälschung erwiesen, so die Polizei. Dem 63-Jährigen sei die Weiterfahrt untersagt worden, das Auto musste von einem anderen Mitarbeiter des Taxiunternehmens abgeholt werden.