Bremen - Ein Taxifahrer ist in Bremen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Ein Fahrgast habe den 56-jährigen Fahrer in der Nacht zu Samstag bedroht und Geld erbeutet, berichtet die Polizei. Der Fahrgast habe am Ende der Fahrt statt zu bezahlen ein Messer gezogen. Die Tat ereignete sich kurz nach 23.00 Uhr in der Bahnhofsvorstadt. Nach dem Raub sei der Mann in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet.