Taxi gekapert, Unfall gebaut - 35-Jähriger in U-Haft

Der Beschuldigte wurde festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Dessau-Roßlau - Ein Betrunkener soll in Dessau-Roßlau einen Taxifahrer angegriffen, dessen Auto übernommen und damit einen Unfall verursacht haben. Zwar flüchtete der 35-Jährige, konnte aber dank eines Zeugen festgenommen werden, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau mitteilten. Der Mann, bei dem über zwei Promille Atemalkohol festgestellt wurden, soll sich bei seiner Festnahme gewehrt und die Beamten bespuckt haben. Inzwischen sitzt er in U-Haft.

Den Angaben zufolge hatte der Mann in der Nacht zum Freitag das Taxi bestiegen. Weil er immer aggressiver wurde, soll der Fahrer ihn aufgefordert haben, auszusteigen. Der 35-Jährige forderte daraufhin die Bargeldeinnahmen. Als er sie nicht bekam, soll der Täter auf den Taxifahrer eingeschlagen haben. Dieser verließ schließlich das Fahrzeug mit dem Geld.

Der Fahrgast, der keine Fahrerlaubnis hatte, setzte sich dann ans Steuer. Nach etwa 200 Metern kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei parkenden Autos. Am Taxi entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro, an den anderen beiden Wagen wird der Schaden zusammen auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.