Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld.

Mönchpfiffel-Nikolausrieth - Die Hochwasserlage im Kyffhäuserkreis hat sich trotz des Tauwetters der vergangenen Tage deutlich entspannt. Am Fluss Helme habe sich die Situation weiter stabilisiert, sagte ein Sprecher des Landratsamts im Kyffhäuserkreis am Freitag. Auch im zuvor vom Hochwasser bedrohten Ort Mönchpfiffel-Nikolausrieth habe sich die Situation beruhigt. Allerdings erschwere das Tauwetter das Vorhaben, einen zuvor geöffneten Deich nördlich der Ortschaft an der Grenze zu Sachsen-Anhalt provisorisch wieder zu verschließen.

Damit die Arbeiten weitergehen können, habe sich der Landkreis dazu entschlossen, die Zufahrtsstraße von Mönchpfiffel-Nikolausrieth zur Deichöffnung mit Schotter zu festigen. Ziel ist, Ackerland bei Mönchpfiffel-Nikolausrieth allmählich zu entwässern. Das Areal waren zuvor durch den Deichdurchbruch gezielt geflutet worden, um eine Überflutung des Ortes zu verhindern.