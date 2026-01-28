weather schneegriesel
  3. Verkehrsgerichtstag: Tausende Verkehrsexperten diskutieren in Goslar

Beim Verkehrsgerichtstag treffen sich zahlreiche Experten, um über Verkehrsregeln zu diskutieren und Gesetzesempfehlungen abzugeben. Eine schärfere Promillegrenze für Radfahrer gehört zu den Themen.

Von dpa 28.01.2026, 03:30
Auch auf dem Fahrrad ist Alkohol gefährlich. (Symbolbild)
Goslar - Eine schärfere Promillegrenze für Radfahrer, mögliche Anpassungen zur Reduzierung der Kosten für einen Führerschein und höhere Strafen für Handysünder - diese Themen werden in den kommenden Tagen beim Verkehrsgerichtstag in Goslar diskutiert. Die dreitägige Fachtagung beginnt am Mittwoch mit einer Pressekonferenz (14.30 Uhr).

Der Kongress zählt jedes Jahr zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheits- und Verkehrsrechtsexperten in Deutschland und endet mit Empfehlungen an den Gesetzgeber.