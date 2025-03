Tausende junge Menschen in Thüringen haben keinen Berufsabschluss. (Symbolbild)

Erfurt - Tausende Thüringer zwischen 25 und 35 haben keinen Berufsabschluss - und damit weniger Verdienstchancen als ihre Altersgenossen. Im vergangenen Jahr hätten durchschnittlich 7.100 Arbeitslose in der Altersgruppe keine Ausbildung gehabt, teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur mit. Das sei mehr als jeder zweite Arbeitslose in dem Alter.

Sie kämen nur für Hilfstätigkeiten infrage - aber es werde immer schwieriger für sie, einen neuen Job zu finden. Im vergangenen Jahr habe es im Schnitt 380 Tage gedauert, bis junge Erwachsene ohne Berufsabschluss wieder einen Job fanden. Bei Facharbeitern in der gleichen Arbeitsgruppe seien es rund 100 Tage weniger. Weniger als ein Viertel aller Stellenmeldungen habe sich an Helfer gerichtet, der Rest an Fachpersonal.

Und auch beim Verdienst hinkten die Helfer zwischen 25 und 35 im Jahr 2024 deutlich hinterher. Während die rund 23.800 jungen Erwachsenen im Helferbereich im Median 2.387 Euro verdienten, waren es bei den 71.600 Fachkräften 2.992 Euro. Die Arbeitsagentur empfiehlt daher Weiterbildungsangebote mit dem Ziel eines Berufsabschlusses. Im vergangenen Jahr hätten sich 360 junge Erwachsene in Thüringen dazu entschlossen.