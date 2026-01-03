Kurz nach Neujahr sitzen viele Menschen im Südwesten ohne Energie in ihren Wohnungen. Und es dürfte noch eine Weile dauern.

Berlin - In Lichterfelde im Südwesten Berlins ist der Strom ausgefallen - und die Reparatur dauert voraussichtlich noch den ganzen Tag. Dies teilte der Betreiber Stromnetz Berlin mit. Betroffene Straßenzüge seien der Bürgipfad, Lichterfelder Ring, Silzer Weg und Umgebung, hieß es auf der Webseite. Die Störung werde voraussichtlich gegen 18.30 Uhr behoben sein.

Wie der rbb meldete, befinden sich in dem betroffenen Gebiet rund 10.000 Haushalte und Gewerbekunden, die von der Energieversorgung abgeschnitten seien. Grund für die Störung sei der Brand einer Strom-Brücke über den Teltowkanal.