Computerspielturniere, Science-Fiction-Ausstellungen und Cosplay-Wettbewerbe - die „Gamevasion“ in Hannover lässt Gamerherzen höher schlagen. Dabei geht es auch um viel Geld.

Tausende Computerspielfans bei „Gamevasion“ in Hannover

Computerspielefans treffen und messen sich in Hannover

Hannover - Tausende Computerspielfans treffen sich auf der „Gamevasion“ in Hannover. Bei Turnieren treten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in unterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Laut Veranstalter geht es dabei noch bis zum Sonntag auf dem Messegelände um Preise im Gesamtwert von 15.000 Euro.

Neben den Turnieren gibt es unter anderem auch einen Cosplay-Wettbewerb, bei dem sich Fans als Charaktere aus Videospielen, Filmen oder Comics aufwendig verkleiden. Hier wird ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro vergeben.

In der „Sci-Fi Zone“ können Besucher Nachbauten von Kulissen und Raumschiffen aus Filmen wie „Star Wars“ betrachten. Außerdem gibt es Lichtschwert-Workshops, in denen Teilnehmer den richtigen Umgang mit der Jedi-Waffe lernen können.