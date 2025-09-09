Nach dem Brandanschlag im Berliner Südosten bleibt für mehr als 30.000 Haushalte der Strom weiter aus. Die Reparaturen könnten sich bis Donnerstag hinziehen. Wer Strom hat, soll sparsam damit umgehen.

Berlin - Nach dem Brandanschlag Im Berliner Südosten bleiben Tausende Haushalte voraussichtlich auch den gesamten Mittwoch über ohne Strom. Die Wiederversorgung für alle betroffenen Kunden werde im schlechtesten Fall im Laufe des Donnerstags erfolgen, teilte ein Sprecher von Stromnetz Berlin mit. Darauf richte sich der Netzbetreiber ein.

Aktuell seien mehr als 30.000 Kunden ohne Strom, teilte Stromnetz Berlin mit. „Zur Not-Reparatur sind umfangreiche Tiefbauarbeiten und Kabelmontagen notwendig. Im Laufe des Mittwochs werden die Voraussetzungen für die Kabelmontagearbeiten geschaffen“, hieß es.

Haushalte, die wieder Strom haben, wurden aufgerufen, ihren Verbrauch möglichst niedrig zu halten. „So können wir die Stromversorgung stabil halten und – wenn technisch möglich – weitere Kunden wieder mit Strom versorgen“, teilte Stromnetz Berlin mit. „Verzichten Sie möglichst auf die Nutzung von Staubsaugern, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Backofen oder sonstigen energieintensiven Geräten.“