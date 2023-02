Tausende beim traditionellen Faschingsumzug in Wasungen

Wasungen - Tausende haben am Samstag den traditionellen Faschingsumzug im südthüringischen Wasungen verfolgt. Knapp 2000 Narren gestalteten den in Thüringen bekanntesten Faschingstross, der nach der Corona-Pause unter dem Motto „Mie könne's ümmer nooch“ („Wir können's immer noch“) stand. Schaulustige bekamen nach Angaben des Wasunger Carneval Clubs etwa 100 Bilder zu sehen, fünf Kapellen steuerten Stimmungsmusik bei.

In Wasungen, wo in diesem Jahr der 487. Straßenkarneval gefeiert wurde, begrüßen sich die Narren traditionell mit „Woisinge Ahoi“. Die Kleinstadt im Kreis Schmalkalden-Meiningen gehört damit zu den Orten in Deutschland mit der längsten Karnevalstradition.

Auch in anderen Thüringer Orten sind am Wochenende Faschingsumzüge geplant. Die beiden Tage vor Rosenmontag sind in Thüringen traditionell der Höhepunkt der „fünften Jahreszeit“.