Ein junger Mann verunglückt beim Baden in einem See in Ostfriesland. Der 19-Jährige hat Glück, dass gerade ein Taucher zufällig an dem Gewässer ist.

Aurich - Ein 19-Jähriger ist bei einem Badeunfall an einem See im ostfriesischen Tannenhausen bei Aurich verunglückt. Rettungskräfte waren am Samstagnachmittag alarmiert worden, da der Mann in dem Badesee untergegangen war, wie die Polizei mitteilte. Ein Taucher, der zufällig an dem Gewässer war, fand den 19-Jährigen im Wasser, brachte ihn ans Ufer und begann eine Wiederbelebung. Rettungskräfte flogen den jungen Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Er wurde lebensgefährlich verletzt.