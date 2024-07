Der Bedarf an staatlichen Kreditgarantien für Unternehmen steigt in Thüringen. Das Land steht für hohe Bankdarlehen gerade.

Erfurt/Magdala - Staatliche Kreditbürgschaften sind in Thüringen nach Angaben von Finanzministerin Heike Taubert verstärkt bei Nachfolgeregelungen in Unternehmen gefragt. Ein Beispiel dafür sei die Firma SK-tronic GmbH in Magdala im Weimarer Land, die auf der Suche nach einem neuen Gesellschafter gewesen sei, nachdem der langjährige Chef aus Altersgründen ausgestiegen sei. Einer der bisherigen Geschäftsführer habe übernommen. Das zum Anteilskauf notwendige Bankdarlehen sei vom Freistaat durch eine Bürgschaft abgesichert worden.

Die SK-tronic GmbH ist Dienstleister bei der Bestückung von Leiterplatten und der Gerätemontage. Derzeit seien 45 Arbeitnehmer dort beschäftigt.

Der Bedarf an Bürgschaften des Landes für Unternehmenskredite ist deutlich gestiegen, wie aus Zahlen des Ministeriums hervorgeht. In diesem Jahr wurden demnach bisher etwa 101 Millionen Euro Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft vergeben - mehr als im gesamten Vorjahr.

Bedarf sprunghaft gestiegen

2023 seien insgesamt Bürgschaftsrisiken von rund 21 Millionen Euro zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft übernommen worden - fast ausschließlich für kleine und mittlere Betriebe. Zudem wurde eine Globalbürgschaft über 55 Millionen Euro für einen Beteiligungsfonds gewährt.

„Landesbürgschaften helfen bei Gründungsfinanzierungen und Unternehmensübernahmen in Thüringen, wenn Sicherheiten fehlen“, sagte Taubert. Sie seien damit ein flexibles Förderinstrument.

Als Beispiel für eine Firmenerweiterung nannte das Ministerium die Gitterwerk GmbH in Magdala. Das Unternehmen produziere Komponenten aus Quarzglas, die weltweit in Hochleistungslasern und Ultrakurzpulslasern verbaut würden. Vom Land unterstützt werde die Finanzierung eines Neubaus in Magdala.