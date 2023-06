Berlin/Potsdam - Schauspieler Fabian Hinrichs bevorzugt Potsdam als Wohnort vor Berlin - wegen der Sauberkeit und der Naturidylle am Heiligen See. Der aus seiner Fernsehrolle als fränkischer „Tatort“-Ermittler bekannte Darsteller und seine Frau waren „geschockt, wie schön es dort ist“, sagte er der „Berliner Zeitung“. Das Paar sei vor rund acht Jahren aus dem sogenannten Kreuzkölln in die Landeshauptstadt Brandenburgs umgezogen.

Grund seien Probleme mit Junkies und Verwahrlosung rund um die Berliner Wohnung gewesen. „Unten im Haus waren ein Flatrate-Bordell, eine Geldwäsche-Spielothek und ein Späti ohne Toilette.“ Kreuzberg habe ein Problem mit viel Müll, aber „gleichzeitig eine beneidenswerte Internationalität“, sagte der Schauspieler. Um die Verkehrswende und sozialen Wohnraum müsse sich Berlin verstärkt kümmern.

Ein Leben in Berlin empfiehlt Hinrichs jungen Menschen und älteren, die vom Lokalpatriotismus anderer Städte wie Hamburg und Köln genervt seien. „Wenn du aber Gemütlichkeit und die Wärme eines Nests suchst, zieh nicht hin.“ Ganz missen möchte er die Nähe der Bundeshauptstadt jedoch nicht: Der Regionalexpress von Potsdam zum Bahnhof Zoo brauche nur etwas mehr als eine Viertelstunde, lobt der „Tatort“-Darsteller den Bahnanschluss.