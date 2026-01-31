Die Krise bei den Sachsen wird immer schlimmer. Bleibt Jens Härtel auch nach der nächsten Pleite der Coach?

Hannover/Aue - Nach der nächsten Niederlage von Drittligist Erzgebirge Aue hat Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat ein klares Bekenntnis zu Trainer Jens Härtel vermieden. „Wir werden zurückfahren, uns unterhalten und dann werden wir schauen, was passiert. Nach wie vor kann ich sagen, dass Jens Härtel hervorragende Arbeit macht, akribisch ist mit seinem Trainerteam. Wir feiern aber keine Erfolge und das ist das größte Problem. Leider ist Fußball schwarz und weiß“, sagte der 56-Jährige dem Portal „Tag24“ nach dem 1:3 beim TSV Havelse. Ähnlich berichtete auch die „Freie Presse“.

Beim bisherigen Tabellenvorletzten verlor das Team von Härtel durch drei späte Gegentore sein drittes Spiel hintereinander und liegt weiter auf einem Abstiegsplatz. Nach dem Schlusspfiff bewarfen mitgereiste Fans die Profis des Fußball-Drittligisten mit Schneebällen und Bierbechern.

Härtel stand schon im Dezember auf der Kippe

„Es ist Woche für Woche dasselbe. Wir lernen nicht aus unseren Fehlern“, sagte der Auer Trainer bei MagentaSport. „Wir killen die Spiele nicht, wenn wir es können. Es ist schon extrem bitter.“ Über ein Aus von Härtel, der seit rund einem Jahr Trainer im Erzgebirge ist, war schon im Dezember spekuliert worden. Damals trennte sich der Club stattdessen von Sportchef Matthias Heidrich. Kurz darauf kam Ex-Bayern-Profi Tarnat.